В Новосокольническом районе женщину оштрафовали за прогулы обязательных работ

13:13, 14 сентября 2022, ПАИ

Жительница Новосокольнического района оштрафована на 150 тысяч рублей за уклонение от обязательных работ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

По решению суда женщина должна была отработать 45 часов. Такое наказание ей было назначено «из-за нахождения в общественном месте в неподобающем виде». Однако выполнять обязательные работы она не спешила, в связи с чем приставы составили два протокола по части 4 статьи 20.25 КоАП РФ и направили их на рассмотрение мировому судье.

Позже жительница Новосокольнического района призналась, что не имела возможности и желания ходить на обязательные работы. В итоге суд назначил ей новое наказание в виде штрафа в размере 75 000 рублей по каждому постановлению.