Часть дорог в Великих Луках перекроют из-за ярмарки

14:29, 14 сентября 2022, ПАИ

Движение автотранспорта будет прекращено на некоторых улицах Великих Лук 23 и 24 сентября в связи с проведением ярмарки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С 19:00 23 сентября до 16:00 24 сентября будет перекрыта площадь Ленина. Также с 6:00 до 16:00 24 сентября будут закрыты для движения улица Некрасова от проспекта Ленина до улицы Карла Либкнехта и улица Карла Либкнехта от улицы Некрасова до улицы Пионерской.

По набережной Лейтенанта Шмидта водители не смогут проехать с 19:00 23 сентября до 16:00 24 сентября.

Объезд будет осуществляться по проспектам Ленина и Октябрьскому, улицам Пионерской, Пушкина, Комсомольской. Режим работы ярмарки — с 8:00 до 15:00.

С 10:00 23 сентября до 16:00 24 сентября будет запрещена стоянка автотранспортных средств на площади Ленина, с 19:00 23 сентября до 16:00 24 сентября — в проезде возле сквера М. Мусоргского от улицы Некрасова до площади Ленина, на набережной Лейтенанта Шмидта.

Добавим, что на период проведения универсальной ярмарки «Осень-2022» не допускается розничная продажа алкогольной продукции на площади Ленина и прилегающих к ней территориях, на участке улицы Некрасова от проспекта Ленина до улицы К. Либкнехта, на участке улицы Карла Либкнехта от улицы Некрасова до улицы Пионерской, на набережной Лейтенанта Шмидта, а также на прилегающих к перечисленным улицам территориях в радиусе 50 метров.