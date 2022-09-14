Для псковичей откроют новые междугородние маршруты
О том, планируется ли открытие новых междугородних автобусных маршрутов, рассказал директор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Юрий Михайлов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 14 сентября.
«Стоит ожидать открытия новых междугородних маршрутов. Не буду пока открывать секрет каких, потому что нас могут смотреть другие перевозчики», — сказал он.
Ранее сообщалось о новом автобусном маршруте в Белоруссию.
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