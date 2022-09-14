Порядок взыскания ущерба за повреждение автомобиля из-за ям разъяснили псковичам

13:51, 14 сентября 2022, ПАИ

Что делать псковичам, если они повредили автомобиль из-за дефектов на дороге, рассказал в прямом эфире ЦУР председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов.

Он отметил, что сначала водителю необходимо вызвать на место происшествия сотрудников ГИБДД, чтобы надлежащим образом зафиксировать, что именно привело к повреждению транспортного средства. «Инспектор ГИБДД зафиксирует это всё, после этого, выяснив, в чьём ведении находится дорога, можно сразу направить досудебную претензию напрямую собственнику дороги», — пояснил он.

Председатель профильного комитета подчеркнул, что в суд потом придётся обращаться в любом случае. «Я ещё не встречал такого, чтобы собственник без судебного решения компенсировал ущерб. Потому что в случае чего к нему тоже потом могут возникнуть вопросы. Поэтому лучше обратиться в суд с привлечением экспертов. И там уже на законных основаниях будет основание для выплаты», — сказал Станислав Стармолотов.

По его словам, без привлечения сотрудников ГИБДД зафиксировать повреждения автомобиля, чтобы потом прийти с ними в суд, не получится.