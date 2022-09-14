В НИИ гриппа разработали назальную вакцину против гриппа и COVID-19

13:41, 14 сентября 2022, ПАИ

Препарат, защищающий одновременно от гриппа и коронавируса, создали в НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава России, пишет «Интерфакс».

«У нас в институте начались клинические исследования вакцинного препарата на основе вируса гриппа против COVID-19. <...> Дополнительной изюминкой является то, что этот препарат ещё защищает от гриппа», — сообщил директор НИИ гриппа Дмитрий Лиознов.

По его словам, в настоящее время в НИИ обосновывают и показывают эффективность против коронавируса, но уже следующее исследование будет проводиться на эффективность против гриппозной инфекции. Лиознов также выразил надежду на то, что назальная вакцина будет доступна для всех уже в 2023 году.