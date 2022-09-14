Псковичка столкнулась с мошенниками при покупке тренажёра

14:03, 14 сентября 2022, ПАИ

Жертвами мошенников вновь стали жители Пскова и Великих Лук. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

22-летняя псковичка на сайте бесплатных объявлений решила приобрести тренажёр. Продавец в переписке прислал ей ссылку на оформление и оплату заказа – после ввода данных со счёта девушки исчезло около 11 тыс. рублей.

Также жертвой мошенников стала 83-летняя пенсионерка. Женщина рассказала сотрудникам полиции, что ей позвонил сотрудник банка для проверки счёта банковской карты. Псковичка перевела злоумышленнику 70 тыс. рублей.

А жительнице Великих Лук мошенники предложили предотвратить несанкционированное оформление кредита. В результате потерпевшая потеряла почти 513 тыс. рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество» УК РФ. Расследования продолжаются, добавили в ведомстве.