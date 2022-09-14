В покушении на убийство сожителя подозревают порховичку
В покушении на убийство сожителя подозревают жительницу Порховского района, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.
3 августа подозреваемая находилась в доме сожителя, в это время между ними произошла ссора на почве ревности. Женщина схватила нож и трижды ударила потерпевшего в грудь и бедро. Только в результате своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив.
Ранее женщина дважды привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужчинам с применением колюще-режущих предметов.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
13 сентября 2022
В Псковской области росгвардейцы спасли молодого человека от самоубийства