В покушении на убийство сожителя подозревают порховичку

13:43, 14 сентября 2022, ПАИ

В покушении на убийство сожителя подозревают жительницу Порховского района, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

3 августа подозреваемая находилась в доме сожителя, в это время между ними произошла ссора на почве ревности. Женщина схватила нож и трижды ударила потерпевшего в грудь и бедро. Только в результате своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив.

Ранее женщина дважды привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужчинам с применением колюще-режущих предметов.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.