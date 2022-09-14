Александр Малькевич рассказал об «алгоритме стравливания» в видеохостинге
Беспрецедентный поток деструктивного и противоправного контента, а также фейковой информации наблюдается в видеохостинге YouTube с начала февраля.
Исследователи приходят к выводу о том, что сервис использует специфический рекомендательный алгоритм: он целенаправленно стравливает пользователей и настраивает их против российских граждан, выводит в рекомендации ненавистнический контент и блокирует материалы с альтернативной точкой зрения.
Член Общественной палаты РФ по защите прав пользователей Интернета Александр Малькевич считает, что невнимательность или же попросту нежелание отрабатывать деструктив – застарелая проблема площадки, сообщает «ФедералПресс».
При этом принцип работы алгоритмов YouTube непрозрачен. До сих пор неизвестно, как они решают, что попадёт в ленту пользователей. Каждый зритель видеохостинга подвергается манипуляции и получает необъективную ленту видео. «YouTube систематически подсовывает своим пользователям, в том числе и детям, фейки об СВО, изображение трупов и убийств, а также другие жуткие ролики, не заботясь о безопасности своей аудитории», – заключил Александр Малькевич.
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Александр Малькевич рассказал об «алгоритме стравливания» в видеохостинге