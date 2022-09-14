Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Александр Малькевич рассказал об «алгоритме стравливания» в видеохостинге

Беспрецедентный поток деструктивного и противоправного контента, а также фейковой информации наблюдается в видеохостинге YouTube с начала февраля.

Исследователи приходят к выводу о том, что сервис использует специфический рекомендательный алгоритм: он целенаправленно стравливает пользователей и настраивает их против российских граждан, выводит в рекомендации ненавистнический контент и блокирует материалы с альтернативной точкой зрения.

Член Общественной палаты РФ по защите прав пользователей Интернета Александр Малькевич считает, что невнимательность или же попросту нежелание отрабатывать деструктив – застарелая проблема площадки, сообщает «ФедералПресс».

При этом принцип работы алгоритмов YouTube непрозрачен. До сих пор неизвестно, как они решают, что попадёт в ленту пользователей. Каждый зритель видеохостинга подвергается манипуляции и получает необъективную ленту видео. «YouTube систематически подсовывает своим пользователям, в том числе и детям, фейки об СВО, изображение трупов и убийств, а также другие жуткие ролики, не заботясь о безопасности своей аудитории», – заключил Александр Малькевич.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

14 сентября 2022

Михаил Ведерников поручил расширить меры соцподдержки по догазификации
14 сентября 2022

Жители Новоржева собрали гуманитарную помощь для военных
14 сентября 2022

Карантин по бешенству ввели на территории «Общества защиты животных» в Великих Луках
14 сентября 2022

Эксперт: В Псковской области есть все условия для развития делового туризма
14 сентября 2022

Память Виталия Пушкарёва в день его 90-летия почтили в Пскове
14 сентября 2022

Перспективы делового туризма в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
14 сентября 2022

Погода в доме: что делать псковичам, если батареи к вечеру останутся холодными
14 сентября 2022

Александр Малькевич рассказал об «алгоритме стравливания» в видеохостинге


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...