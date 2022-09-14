«Автобус не такси»: имеют ли право водители не открывать пассажирам переднюю дверь

15:24, 14 сентября 2022, ПАИ

Водители общественного транспорта не имеют права ограничивать возможность перемещения пассажиров через переднюю дверь, заявил председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов, отвечая на обращение псковички на официальном сайте главы региона.

Женщина написала на сайте губернатора, что она с трёхлетней дочкой хотела зайти в автобус через первую дверь, так как ребёнка сильно укачивает сзади. Однако в автобус её не пустили. «Мне отказали в открытии двери: мы вошли через вторую дверь и проталкивались к первой сквозь толпу», — пожаловалась псковичка и добавила, что впоследствии водитель ей нагрубил.

«Да, автобус – это не такси. И я не против ездить на такси, но, к сожалению, дочку укачивает в такси, и мы вынуждены ездить на автобусе», — отметила женщина.

Станислав Стармолотов принёс извинения от лица «Псковпассажиравтотранса» и отметил, что с водителем провели разъяснительную беседу. Также он провёл дополнительный инструктаж по вопросам обслуживания пассажиров в части недопустимости некорректного общения.

«В случае повторения подобных инцидентов просьба обращаться напрямую в адрес предприятия, руководством ГППО «Псковпассажиравтотранс» будут приняты немедленные меры реагирования», — подчеркнул он.