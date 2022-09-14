Память Виталия Пушкарёва в день его 90-летия почтили в Пскове

15:23, 14 сентября 2022, ПАИ

Память Виталия Пушкарёва, возглавлявшего в 80–90-х годах исполком областного Совета и Совет народных депутатов, почтили в Пскове. В день 90-летия экс-руководителя области к его могиле в Орлецах пришли председатель Собрания депутатов Александр Котов, зампредседателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Пётр Алексеенко, депутаты прошлых созывов Борис Полозов и Анатолий Копосов, а также бывшие коллеги, соратники и друзья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

«С 2002 года мы неизменно дважды в год – в день смерти и в день рождения Виталия Пушкарёва – собираемся здесь, чтобы с благодарностью вспомнить о заслугах этого человека перед Псковской областью», – открыл встречу экс-заместитель председателя облисполкома Виктор Поляков, ныне представляющий первичку в Совете ветеранов. Виталий Пушкарёв, по его словам, был не только хорошим хозяйственником, но и мудрым воспитателем и наставником, который умел подготовить профессиональные кадры.

Председатель регионального парламента Александр Котов поделился воспоминаниями об общении и работе с Виталием Пушкарёвым: «Это был человек исключительно профессиональный, про таких говорят: знал своё дело. Мог очень строго спросить, но и всегда был готов помочь и подсказать». Спикер напомнил, что долгие годы Виталий Пушкарёв работал в строительной отрасли – построенные под его руководством дороги и социальные объекты служат людям до сих пор.

Отдельно Александр Котов отметил вклад Виталия Пушкарёва в становление регионального парламентаризма: в 1993 году в период проведения конституционной реформы Псковский областной Совет народных депутатов не только не распустился, как было в большинстве регионов России, но и начал работу над нормативно-правовой базой, которая стала в итоге основой для создания в Псковской области нового законодательного органа власти. «Сейчас областное Собрание депутатов как законодательный орган сохраняет эту преемственность, и мы, конечно же, с благодарностью вспоминаем Виталия Николаевича», – дал высокую оценку деятельности председатель Собрания.

Бывшие коллеги вместе вспомнили о профессиональных принципах своего руководителя: он был Государственником с большой буквы, не давал обещаний, если не был уверен, – говорил, что лучше отказать и попытаться сделать, а потом сказать людям. Вспомнили, что не любил пустословия и требовал разрабатывать любую идею, прежде чем представлять её, но лучшие неизменно поддерживал. Своим волевым решением Виталий Пушкарёв, по словам коллег, когда-то отстоял областной симфонический оркестр, при его участии был возведён памятник Александру Невскому на Соколихе, а по городу до сих пор курсируют приобретённые в ту пору белые автобусы «Мерседес».

Друзья и коллеги до сих пор называют себя «пушкарёвцами». Говорят, авторитет этого человека объединяет даже через два десятилетия после его смерти.

Виктор Поляков от имени собравшихся поблагодарил председателя областного Собрания Александра Котова за то, что депутаты не забывают Виталия Пушкарёва, за помощь в организации таких встреч и за неизменный отклик на любые обращения старшего поколения.

Напомним, Виталий Пушкарев возглавлял исполком Псковского областного Совета с 1982 по 1991 год. Одновременно с 1990 года был председателем областного Совета народных депутатов и оставался на этом посту до роспуска Совета осенью 1993 года.

Виталий Николаевич Пушкарев родился 14 сентября 1932 года. Окончил Псковский техникум гражданского строительства и Ленинградский инженерно-строительный институт по специальности «инженер-строитель».

Работал прорабом в Псковской городской ремонтно-строительной конторе, начальником отдела капитального строительства завода, начальником передвижной механизированной колонны треста «Севзапсельэлектросетьстрой», председателем Псковского областного межколхозного строительного объединения, заместителем председателя республиканского объединения «Росколхозстрой».

В 1982 году был избран председателем Псковского областного Совета народных депутатов и в этой должности работал до августа 1991 года. В этот период под его непосредственным руководством в Псковской области активно велось жилищное, промышленное и дорожное строительство, создавались и материально укреплялись строительные и дорожные организации, подбирались и готовились квалифицированные кадры руководителей.

Осенью 1991 года Виталий Пушкарев был смещён с должности председателя исполкома за поддержку указаний ГКЧП в дни августовского путча, на посту председателя Совета оставался до роспуска Советов осенью 1993 года.

Награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». В 1974 году ему было присвоено звание «Заслуженный строитель РСФСР», в 2000 году был награждён знаком «Почётный строитель России». Умер Виталий Пушкарев 21 января 2001 года.