Конференция «История, архивы и общество» пройдёт в Пскове

15:39, 14 сентября 2022, ПАИ

XVII Международная научно-практическая конференция «История, архивы и общество» в честь 625-летия Псковской судной грамоты пройдёт в Пскове 23-24 сентября. Мероприятие состоится на площадке Псковского государственного университета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства области.

В рамках конференции запланировано пленарное заседание «Псковская судная грамота как памятник отечественного права». В качестве модераторов выступят заведующий отделом теории права и междисциплинарных исследований законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, профессор Московского городского педагогического университета, доктор юридических наук, кандидат исторических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ Дмитрий Пашенцев и заместитель главного редактора журнала «Судья», кандидат юридических наук Елена Поворова.

На конференции будут работать круглые столы «Псковская судная грамота и её время», «Средневековое общество и право» и «Преемственность правовых традиций: от Псковской судной грамоты к источникам современного права», а также площадки «Правовая система Псковской феодальной республики» и «Судебно-правовая система Российского государства в исторической ретроспективе».

На ней также обсудят целый комплекс тем, которые связаны с историей и значением Псковской судной грамоты для своего времени и современной судебно-правовой системы России. В дискуссиях примут участие научные сотрудники ведущих юридических институтов страны.

Отметим, Псковская судная грамота — крупнейший юридический памятник, свод законов Псковской земли, который сохранился до наших дней. Она состоит из 120 статей. Здесь детально регламентируются гражданско-правовые отношения и институты, обязательственное и судебное право, а также рассматриваются некоторые виды политических и государственных преступлений.