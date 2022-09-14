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Общество

Эксперт: В Псковской области есть все условия для развития делового туризма

В Псковской области созданы все условия для развития делового туризма, считает директор Агентства делового туризма Евгения Смирнова. Об этом она заявила на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации 14 сентября. 

Евгения Смирнова подчеркнула, что деловой туризм — это не про путешествия для отдыха, а про поездки организаций и бизнесменов по рабочим делам. «Чаще всего путешествуют таким образом деловые, высокообразованные и требовательные к сервису люди», — отметила она.

По её словам, в России деловой туризм начал развиваться довольно давно, около 3-5 лет назад. На данный момент лидерами в данной нише являются Санкт-Петербург, Калининград и Нижний Новгород.

Евгения Смирнова обратила внимание на то, что для развития данного направления в Пскове есть всё: и развитая транспортная инфраструктура, и хорошие отели с большими конференц-залами. Однако при этом в регионе в настоящее время делают упор на культурно-познавательный, сельскохозяйственный и другие виды туризмы.

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