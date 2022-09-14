Жители Новоржева собрали гуманитарную помощь для военных
Гуманитарную помощь для российских военнослужащих собрали Валентина и Николай Рокачевские из Новоржева. Об этом пишет газета «Земля Новоржевская».
Отмечается, что гумпомощь собрали и доставили в Белгородскую область для военных, которые участвуют в спецоперации. Местные жители также приняли участие в акции.
«Спасибо огромное всем, кто откликнулся на наш призыв и принял участие в сборе вещей! Общими усилиями удалось собрать 50 пар носков, мыла 10,2 кг, тёплые вещи, шампуни, зубные пасты, письма. Всё доставлено!» — рассказала Валентина Рокачевская.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
14 сентября 2022
Карантин по бешенству ввели на территории «Общества защиты животных» в Великих Луках
14 сентября 2022
Александр Малькевич рассказал об «алгоритме стравливания» в видеохостинге