Жители Новоржева собрали гуманитарную помощь для военных

15:50, 14 сентября 2022, ПАИ

Гуманитарную помощь для российских военнослужащих собрали Валентина и Николай Рокачевские из Новоржева. Об этом пишет газета «Земля Новоржевская».

Отмечается, что гумпомощь собрали и доставили в Белгородскую область для военных, которые участвуют в спецоперации. Местные жители также приняли участие в акции.

«Спасибо огромное всем, кто откликнулся на наш призыв и принял участие в сборе вещей! Общими усилиями удалось собрать 50 пар носков, мыла 10,2 кг, тёплые вещи, шампуни, зубные пасты, письма. Всё доставлено!» — рассказала Валентина Рокачевская.