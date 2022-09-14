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Общество

Карантин по бешенству ввели на территории «Общества защиты животных» в Великих Луках

Карантин по бешенству ввели на территории великолукского «Общества защиты животных», сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В связи с угрозой распространения в регионе бешенства среди диких и домашних животных введены ограничительные мероприятия по бешенству.

Ограничения будут действовать на территории эпизоотического очага: в региональной общественной организации «Общество защиты животных», расположенной в Великих Луках на улице Гоголя, 8в, и на территории, прилегающей к эпизоотическому очагу.

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