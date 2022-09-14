Два автомобиля столкнулись в Великих Луках, пострадал пассажир
Столкновение автомобилей Ford Focus и ВАЗ-2105 произошло у дома № 21 на улице Лизы Чайкиной в Великих Луках.
В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля ВАЗ-2105. Ему оказывается медпомощь, решается вопрос о его госпитализации.
На месте происшествия работают бригада скорой помощи, поисково-спасательный отряд города Великие Луки, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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