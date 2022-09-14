Лучших цветоводов-любителей Псковской области наградил Николай Романов

15:49, 14 сентября 2022, ПАИ

Лучших цветоводов-любителей Псковской области наградил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов. Об этом сообщает газета Красногородского района «Заря».

Награждение состоялось по итогам регионального конкурса «Ветеранское подворье – 2022». В результате лучшим цветоводом признана Любовь Эрн из Великих Лук, на втором месте — Татьяна Виссарионова из Новоржевского района.

Как рассказала победительница в номинации, на её участке более 150 сортов луковичных растений, 20 сортов георгинов, 30 флоксов, множество различных однолетников, но самые любимые цветы — хосты и гладиолусы. Она активно общается с цветоводами из Москвы, Санкт-Петербурга, Новгорода, Смоленска, Твери, Витебска.