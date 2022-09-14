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Общество

В России принят закон о единых общеобразовательных программах

Госдума приняла законопроект о единых федеральных общеобразовательных школьных программах в России, сообщает РИА «Новости».

Так, в начальной школе обязательными для использования станут программы по русскому языку, литературному чтению и окружающему миру, на дальнейших этапах обучения — по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии и основам безопасности жизнедеятельности.

Кроме того, предполагается ввести федеральную рабочую программу воспитания и федеральный календарный план воспитательной работы.

Таким образом, в России появится стандарт, нижняя планка знаний, которые ребёнку должны дать в школе, пояснила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

Разрабатывать и утверждать программы будет Минпросвещения. Ведомство также сможет финансировать разработку учебников из средств госзаказа.

Предполагается, что школы должны начать работу по этим правилам со следующего учебного года. Для этого программы необходимо разработать и утвердить до 1 января 2023-го.

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