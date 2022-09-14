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Общество

Михаил Ведерников поручил расширить меры соцподдержки по догазификации

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с председателем регионального комитета по тарифам и энергетике Еленой Пилипенко и обсудил с ней вопросы поддержки отдельных групп граждан в вопросе догазификации жилья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

В регионе продолжает действовать мера поддержки — возмещение затрат на приобретение газового оборудования при подключении к газоснабжению. Она распространяется на 15 льготных категорий граждан, а также на многодетные семьи — получателей регионального материнского капитала. Инструментом поддержки — компенсацией 40 тысяч рублей — с марта текущего года воспользовалось около 20 заявителей, на эти цели выделено порядка 800 тысяч рублей из регионального бюджета.

Губернатор в свою очередь обозначил, что поддержку отдельных групп граждан необходимо увеличить — сумму компенсации установить на уровне 70 тысяч рублей. Также он предложил пересмотреть направления социальной поддержки, чтобы собственник дома смог использовать средства как на приобретение оборудования, так и на строительство сетей на земельном участке. «Необходимо сделать так, чтобы получатель поддержки мог по своему желанию распределить средства на обе цели», — заметил губернатор.

В завершение Михаил Ведерников поручил руководителю регионального комитета по тарифам и энергетике проработать изменения совместно с комитетом по социальной защите области, подготовить соответствующий документ, чтобы вынести его на рассмотрение региональных парламентариев на ближайшей сессии областного Собрания депутатов.

«Уверен, это станет дополнительным подспорьем в газификации домовладений региона», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Отметим, что общий уровень газификации Псковской области в настоящее время составляет 55 %. Регион продолжает работу с ПАО «Газпром» в рамках программы газификации муниципалитетов и социальной догазификации домовладений. Губернатор Михаил Ведерников возглавляет областной штаб по газификации региона, на котором рассматриваются актуальные вопросы данного направления.

 

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