Псковичи могут воспользоваться платформой «Добро.Взаимно»

16:29, 14 сентября 2022, ПАИ

В России появился сервис взаимопомощи «Добро.Взаимно» на платформе VK Mini Apps. На его базе те, кто готов оказывать услуги, и те, кто в них нуждается, могут найти друг друга. Чтобы вступить в сообщество, потребуется скачать приложение и заполнить анкету.

Сервис «Добро.Взаимно» — часть волонтёрского движения в России, способ подключить к добровольческому сообществу большее число людей, ещё один шаг к выстраиванию гражданского общества. Его цель — развить культуру взаимопомощи среди россиян.

Пользователь может разместить на площадке описание своих потребностей или возможностей, алгоритм автоматически подберёт других пользователей, с которыми у него совпадают предложения или запросы о помощи.

Можно запрашивать и оказывать услуги в 12 различных категориях (спорт, ремонт, бытовые услуги, дети, помощь пожилым, уход за животными, обучение, IT, доставка, няни и сиделки, консультации, здоровье).