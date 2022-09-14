Продвигаем свой край: на базе ПсковГУ три дня будет работать проектная медиашкола

16:29, 14 сентября 2022, ПАИ

Для студентов университета и учащихся колледжа ПсковГУ, участников общественного движения «Волонтёры культуры» открылась проектная медиашкола #PROдвигай свой край.

С 14 по 16 сентября с ребятами будут работать эксперты, где на мастер-классах, лекциях, консультациях и выездах на объекты культурного наследия они узнают обо всём разнообразии видов подачи материалов, от постов в соцсетях, съёмок видеороликов и до больших статей. К какой форме медиаподачи будет лежать душа, выберут сами.

«Из 130 заявок мы отобрали 50 человек, которые три дня на площадке ПсковГУ и объектах культурного наследия ЮНЕСКО будут работать вместе с командой спикеров для формирования нового контента для продвижения объектов культурного наследия, — рассказала Екатерина Гончарова, руководитель проекта #PROдвигай свой край, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории Псковского государственного университета. — Победители, чьи работы будут отобраны вместе с нашим партнёром, Туристским информационным центром Псковской области, получат возможность далее транслировать этот контент в Telegram-канале, «ВКонтакте» и на портале туристского центра с целью продвижения региона на территории нашей страны и за рубежом».

Как призналась Светлана Воднева, врио ректора ПсковГУ, во время торжества в честь открытия проекта, ей самой захотелось в нём принять участие: «Три дня работы с экспертами в рамках интенсива! А выезды на объекты культурного наследия помогут в дальнейшем создавать вам новые видеоконтенты».

Также она отметила важность работы с наставниками и приобретение новых навыков и компетенций.

Вера Алексеева, заместитель председателя комитета по культуре Псковской области, прежде всего поблагодарила участников проекта, которые все являются волонтёрами культуры, за «титаническую работу с апреля по сентябрь».

Она напомнила, как много было сделано, сколько проведено мероприятий. «Мы вместе делали событийную жизнь региона очень насыщенной. Нам важны ваша обратная связь, ваше мнение».

Вера Алексеева также проанонсировала новое мероприятие: «В эти выходные едем в Себеж к Гердту, где будет выступать более 20 театров кукол из Белоруссии, Ленинградской и Смоленской областей, подключаем и Великие Луки. Всегда очень рады видеть вас на своих мероприятиях».

«Верными помощниками» назвала сидящих в зале учеников медиашколы Лариса Семашко, директор ГАУ ПО «Туристский информационный центр», выразив уверенность, что новые знания, которые они получат, помогут развивать и продвигать туристический потенциал региона.

«Будем вместе продвигать наш регион за его пределами, ведь мы реализуем главную миссию: изучать, продвигать и сохранять», — подчеркнула она.

«Изучать» ребята уже будут на месте, после теоретических занятий посетив объекты культурного наследия ЮНЕСКО.

Их наставник, Светлана Петрова, заместитель начальника отдела службы управления объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, напомнила, что 2022 год объявлен Годом культурного наследия и сейчас как никогда уделяется внимание истории нашего города и нашей страны. А ещё она сразу дала ребятам установку, как правильно называть 10 объектов, церквей и соборов, которые они посетят и которые входят в список ЮНЕСКО:«Храмы псковской архитектурной школы».

«Очень хочется узнать о ваших взглядах и познакомиться с вами поближе», — призналась она, добавив, что соединение энергий позволит получить очень важный результат.

По мнению Сергея Куклева, ведущего научного сотрудника лаборатории проектной деятельности ПсковГУ, потенциал молодых людей может отлично послужить региону, а идея проектной медиашколы — «увидеть и получить актуальный и, самое главное, свежий контент, который поможет по-новому взглянуть на Псков и связать с ним тех, кто приезжает сюда».

Кстати, спустя три дня точка в работе волонтёров культуры поставлена не будет. Уже следующая школа будет работать на базе молодёжного лагеря «Истоки» в Печорах, где будет поддержано направление программы «Волонтёры культуры» с дальнейшим содействием со стороны Росмолодёжи и других движений и организаций.

А пока — за новыми медиазнаниями!

Истоник: пресс-служба Псковского государственного университета