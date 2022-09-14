Президент Белоруссии заявил, что не даст замёрзнуть Европе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не даст замёрзнуть Европе, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Александр Лукашенко, отметил, что Европе сейчас не выбирать — ёлки или другие какие дрова, «главное – чтобы было тепло».
«Надо подумать, чтобы крестьяне, рабочие получили, а не богачи. Главное, чтобы в Польше Дуда и Моравецкий (президент Анджей Дуда и премьер Матеуш Моравецкий. — ПАИ) не замёрзли: это наши соседи, может, одумаются», — отметил президент Белоруссии.
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