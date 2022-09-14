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Культура

Археологи начали раскопки между самых старых улиц Печор

Специалисты начали раскопки между самыми старыми из известных улиц города Печоры, сообщает Telegram-канал «Псковская археология».

На данный момент улицы называются Псковская и Рабочая. «Надеемся, раскоп позволит уточнить расположение средневековой жилой застройки между улицами», — отметили специалисты. 

Археологи рассказали, что уже сняли балластный слой и начали снимать первый пласт.

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