Археологи начали раскопки между самых старых улиц Печор
Специалисты начали раскопки между самыми старыми из известных улиц города Печоры, сообщает Telegram-канал «Псковская археология».
На данный момент улицы называются Псковская и Рабочая. «Надеемся, раскоп позволит уточнить расположение средневековой жилой застройки между улицами», — отметили специалисты.
Археологи рассказали, что уже сняли балластный слой и начали снимать первый пласт.
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