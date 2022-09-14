Почти 170 млн рублей направлено в районы Псковской области на меры соцподдержки

17:06, 14 сентября 2022, ПАИ

168,83 млн рублей направили на финансирование мер социальной поддержки в Псковской области, сообщает Telegram-канал профильного комитета.

Деньги направлены в органы социальной защиты городов и районов Псковской области для оплаты мер соцподдержки следующим категориям граждан:

труженикам тыла, ветеранам труда Псковской области,

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий,

сельским специалистам, проживающим в сельской местности,

многодетным семьям, на детей малообеспеченным семьям, опекаемым семьям.

Также выделены денежные средства на выплату субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. «В настоящее время осуществляется зачисление средств на счета граждан. Просьба проявить понимание и терпение», — отметили в комитете.