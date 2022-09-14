Почти 170 млн рублей направлено в районы Псковской области на меры соцподдержки
168,83 млн рублей направили на финансирование мер социальной поддержки в Псковской области, сообщает Telegram-канал профильного комитета.
Деньги направлены в органы социальной защиты городов и районов Псковской области для оплаты мер соцподдержки следующим категориям граждан:
- труженикам тыла, ветеранам труда Псковской области,
- реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий,
- сельским специалистам, проживающим в сельской местности,
- многодетным семьям, на детей малообеспеченным семьям, опекаемым семьям.
Также выделены денежные средства на выплату субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. «В настоящее время осуществляется зачисление средств на счета граждан. Просьба проявить понимание и терпение», — отметили в комитете.
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