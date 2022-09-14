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Общество

ФОТОФАКТ Безобразие на невельском кладбище

Фото: группа «Невель – Городской портал» в соцсети «ВКонтакте» / Галина Боровская

Стихийную свалку у входа на кладбище обнаружили в Невеле. Фотографиями гор мусора поделилась подписчица группы «Невель – Городской портал» в соцсети «ВКонтакте».

«В день поминовения матери вчера поехала на кладбище на Великолукской. У входа всегда некоторые залежи старых венков, травы. Но такого безобразия за много лет не видела. Кто сбрасывает бытовой мусор? Стоит гнилостный запах. Рядом два свободных контейнера. Это дело рук взрослых людей. Призвать бы их к совести, пусть уберут эту свалку», — прокомментировала участница группы.

Администрация Невельского района приняла данную заявку на рассмотрение. «Уборка несанкционированных свалок в городе Невеле ежегодно осуществляется администрацией городского поселения «Невель» в пределах средств, предусмотренных бюджетом на эти цели», — говорится в сообщении.

Работы по уборке несанкционированных свалок продолжат до 31 декабря.

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