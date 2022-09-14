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Общество

Заболеваемость ОРВИ в Пскове превышает пороговый уровень почти на 100%

Заболеваемость ОРВИ в Пскове выше еженедельного порогового уровня на 97,7 %, сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

В Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 2,3 %, зарегистрировано 2 156 случаев. Превышение эпидпорога зарегистрировано во всех возрастных группах: от 12 % среди детей 3-6 лет до 179 % среди взрослых.

В Псковской области заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 12,5 %, случаев заражения гриппом не выявлено. Заболеваемость ОРВИ в целом ниже недельного порогового уровня на 27,1 %.

За неделю, с 5 сентября по 11 сентября, обследовано на наличие самых распространённых возбудителей гриппа и ОРВИ 29 человек, проведено 329 исследований: у одного человека был выявлен парагрипп, у двух – аденовирус.

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