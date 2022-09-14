Глава ВОЗ заявил о скором окончании пандемии COVID-19

17:20, 14 сентября 2022, ПАИ

Конец пандемии COVID-19 близок, мир ещё никогда не был в таком хорошем положении, чтобы победить её, заявил в среду на пресс-конференции генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом пишет РИА Новости.

«На прошлой неделе число еженедельных сообщений о смертях от COVID-19 было самым низким с марта 2020 года. Мы никогда не были в лучшем положении, чтобы положить конец пандемии. Мы ещё не достигли цели, но конец уже близок», — уверил он.

Он настоятельно призвал все страны инвестировать в вакцинацию 100 % наиболее подверженных риску групп, включая работников здравоохранения и пожилых людей, в качестве наивысшего приоритета на пути к 70-процентному охвату вакцинацией.

