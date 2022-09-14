Участница шоу «Танцы на ТНТ» Алиса Доценко проведёт мастер-класс в Пскове

17:26, 14 сентября 2022, ПАИ

17 сентября в Финском парке Пскова в рамках фестиваля «Русское лето. ZaРоссию» танцовщица и участница проектов «Танцы на ТНТ», «Танцы без правил», «Танцуют все» Алина Доценко проведёт бесплатный мастер-класс для всех желающих. Начало мастер-класса в 15:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Алиса Доценко владеет собственной танцевальной школой «Танцы без правил», которая стала крупнейшей на юге России. У школы открылось два филиала, в которых сейчас трудится более 30 педагогов. Опытные танцовщики преподают 32 направления сотням учеников: Dance hall, Vogue, Pole dance, Contemporary, классику и модерн.

Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» является участником Президентского фонда культурных инициатив. Событие организовано при поддержке Народного фронта, правительства Псковской области, комитета по культуре Псковской области, администрации Пскова, Театрально-концертной дирекции.