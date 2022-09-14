Посвящённый деловому туризму форум планируют провести в Пскове

17:39, 14 сентября 2022, ПАИ

С инициативой проведения в Пскове форума поддержки развития делового туризма выступили участники тематического круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации.

Организовать форум, посвящённый деловому туризму, предложил известный псковский ресторатор Андрей Филатов. По его словам, это позволит понять потребности приезжающих туристов, обменяться имеющимся опытом и выявить проблемы, касающиеся, в частности, отсутствия объектов инфраструктуры.

Руководитель Фонда инвестиционного развития Псковской области Наталья Плявинская поддержала эту идею. По её мнению, для проведения такого форума в Пскове есть все условия и это будет полезно всем сторонам. В том числе предполагается, что в мероприятии примут участие представители бизнеса, туризма и администрации города Пскова.

Средств на его организацию потребуется немного, всё можно провести без особых затрат, если каждый участник внесёт свой вклад. «Кто-то предоставит площадку, кто-то устроит кофе-брейк, мы со своей стороны готовы подготовить раздатку, привлечём студентов в качестве волонтёров. Я думаю, это будет отличным примером общего сотрудничества», — сказала Наталья Плявинская.

Уже сейчас участники круглого стола создают рабочую группу с целью обсуждения первичных организационных вопросов форума. Планируется, что он состоится осенью следующего года.