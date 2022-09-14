Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Посвящённый деловому туризму форум планируют провести в Пскове

С инициативой проведения в Пскове форума поддержки развития делового туризма выступили участники тематического круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации. 

Организовать форум, посвящённый деловому туризму, предложил известный псковский ресторатор Андрей Филатов. По его словам, это позволит понять потребности приезжающих туристов, обменяться имеющимся опытом и выявить проблемы, касающиеся, в частности, отсутствия объектов инфраструктуры. 

Руководитель Фонда инвестиционного развития Псковской области Наталья Плявинская поддержала эту идею. По её мнению, для проведения такого форума в Пскове есть все условия и это будет полезно всем сторонам. В том числе предполагается, что в мероприятии примут участие представители бизнеса, туризма и администрации города Пскова.

Средств на его организацию потребуется немного, всё можно провести без особых затрат, если каждый участник внесёт свой вклад. «Кто-то предоставит площадку, кто-то устроит кофе-брейк, мы со своей стороны готовы подготовить раздатку, привлечём студентов в качестве волонтёров. Я думаю, это будет отличным примером общего сотрудничества», — сказала Наталья Плявинская.

Уже сейчас участники круглого стола создают рабочую группу с целью обсуждения первичных организационных вопросов форума. Планируется, что он состоится осенью следующего года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

14 сентября 2022

Михаил Мишустин заявил об изгнании России с привычных рынков
14 сентября 2022

Заболеваемость ОРВИ в Пскове превышает пороговый уровень почти на 100%
14 сентября 2022

Посвящённый деловому туризму форум планируют провести в Пскове
14 сентября 2022

ФОТОФАКТ Безобразие на невельском кладбище
14 сентября 2022

Почти 170 млн рублей направлено в районы Псковской области на меры соцподдержки
14 сентября 2022

ВИДЕО Вышла очередная серия проекта «Псковские народные сказки»
14 сентября 2022

Эксперт назвала наиболее платёжеспособных гостей региона
14 сентября 2022

Михаил Ведерников поручил расширить меры соцподдержки по догазификации

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...