«Культурные выходные» пройдут в Дновском районе 23-25 сентября

17:42, 14 сентября 2022, ПАИ

«Культурные выходные» пройдут в Дновском районе с 23 по 25 сентября, сообщили в Telegram-канале Театрально-концертной дирекции региона.

В рамках мероприятия гостей будет ждать насыщенная музыкальная и познавательная программа. Губернаторский симфонический оркестр Псковской области даст концерт в Дновском районном культурном центре. Самым юным зрителям Псковский областной театр кукол покажет спектакль «Красная шапочка». Завершатся «Культурные выходные» концертом ансамбля русской музыки «Псков».

Гости муниципалитета смогут посетить выставку Военно-исторического музея-заповедника Псковской области, увидеть работы мастеров декоративно-прикладного творчества и художников. Также их ждут различные лекции и мастер-классы.

Основными площадками проведения мероприятий станут Дновский районный культурный центр и Дновская детская школа искусств. Афишу мероприятий смотрите на сайте.