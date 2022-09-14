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Общество

Минпромторг прорабатывает решения для развития фудшеринга в России

Минпромторг РФ совместно с торговыми сетями прорабатывает законодательные решения для развития в стране программы фудшеринга — безвозмездной передачи продуктов с подходящим к окончанию сроком годности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Развитие фудшеринга позволяет в комплексе разрешить сразу несколько задач, начиная с гуманитарных вопросов и заканчивая вопросами сокращения образования отходов. В настоящее время министерство прорабатывает совместно с представителями торговой отрасли соответствующие законодательные решения», — говорится в сообщении.

Кроме того, министерство ожидает, что в ближайшее время выработанные решения будут обсуждаться с представителями заинтересованных органов власти. РИА Новости также направило запрос в «Магнит» и X5 Group.

В конце июля X5 Group и «Магнит» заявили о начале проекта фудшеринга в своих магазинах. А во «ВкусВилле» такая практика действует с конца 2021 года. Тогда же в пресс-службе компании сообщили РИА Новости, что фудшеринг влечёт за собой уплату налогов, но и утилизация предполагает расходы.

При этом о необходимости изменения законодательства говорили и ретейлеры, и рестораторы. Так, в пресс-службе «Азбуки вкуса» сообщили, что компания, как и весь российский продуктовый ретейл, давно поддерживает предложения об изменении налогового законодательства. В то же время рестораторы уточнили, что изменения в законе могут стимулировать фудшеринг в ресторанном бизнесе.
 

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