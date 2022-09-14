Один человек пострадал в результате ДТП у АЗС в Пскове
Один человек пострадал в результате ДТП у АЗС в Пскове 14 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
В Пскове на улице Николая Васильева у дома №126 (АЗС ТНК) произошло столкновение автомобилей Ford Transit и Kia Optima.
В результате ДТП травмы получил 55-летний пассажир автомобиля Kia Optima, пострадавший госпитализирован.
На месте аварии работает бригада скорой помощи, сотрудники АСС и ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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