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Происшествия

Один человек пострадал в результате ДТП у АЗС в Пскове

Один человек пострадал в результате ДТП у АЗС в Пскове 14 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В Пскове на улице Николая Васильева у дома №126 (АЗС ТНК) произошло столкновение автомобилей Ford Transit и Kia Optima. 

  • Один человек пострадал в результате ДТП у АЗС в Пскове
    Фото: Псковская сводка
  • Один человек пострадал в результате ДТП у АЗС в Пскове
    Фото: Псковская сводка
  • Один человек пострадал в результате ДТП у АЗС в Пскове
    Фото: Псковская сводка

В результате ДТП травмы получил 55-летний пассажир автомобиля Kia Optima, пострадавший госпитализирован. 

На месте аварии работает бригада скорой помощи, сотрудники АСС и ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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