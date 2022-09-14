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Спорт

Псковские футболисты-юниоры принимают участие в соревнованиях, проходящих в Республике Беларусь

Команда футболистов из Пыталово. Фото: Чырвоны Прамень

Сегодня в белорусском городе Новолукомль на стадионе «Энергетик» дан старт ​открытому Кубку Чашникского района по футболу среди юношей 2008 –2009 г.р.. В соревнованиях принимают участники 13 команд из Беларуси и России. Об этом сообщает издание «Чырвоны прамень».

Команда из Острова. Фото: Чырвоны Прамень

На Кубок приехали молодые спортсмены из Псковской области. За них болеют и их поддерживают  родители, друзья, знакомые.

Торжественное открытие соревнований состоялось в 10:00. На стадионе работает выездная торговля.

Абсолютным сюрпризом для всех присутствующих оказались показательные выступления Вооружённых Сил Республики Беларусь и солдатская каша, в  20:00 начнётся дискотека, а в 21:00 будет дан фейерверк. Закрытие соревнований и награждение победителей запланированы на 17:00 15 сентября.

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