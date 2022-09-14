Псковские футболисты-юниоры принимают участие в соревнованиях, проходящих в Республике Беларусь

18:47, 14 сентября 2022, ПАИ

Сегодня в белорусском городе Новолукомль на стадионе «Энергетик» дан старт ​открытому Кубку Чашникского района по футболу среди юношей 2008 –2009 г.р.. В соревнованиях принимают участники 13 команд из Беларуси и России. Об этом сообщает издание «Чырвоны прамень».

На Кубок приехали молодые спортсмены из Псковской области. За них болеют и их поддерживают родители, друзья, знакомые.

Торжественное открытие соревнований состоялось в 10:00. На стадионе работает выездная торговля.

Абсолютным сюрпризом для всех присутствующих оказались показательные выступления Вооружённых Сил Республики Беларусь и солдатская каша, в 20:00 начнётся дискотека, а в 21:00 будет дан фейерверк. Закрытие соревнований и награждение победителей запланированы на 17:00 15 сентября.