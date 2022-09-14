Музей-заповедник «Михайловское» приглашает на пешеходную экскурсию «Исторический центр и улицы посёлка Пушкинские Горы»

19:17, 14 сентября 2022, ПАИ

Пушкинский музей-заповедник «Михайловское» приглашает гостей Пушкиногорья и местных жителей на увлекательную пешеходную экскурсию «Исторический центр и улицы посёлка Пушкинские Горы».

Участников ждет знакомство с историческим центром посёлка Пушкинские Горы, некоторыми улицами, архитектурными памятниками торгово-промышленного и бытового значения, а также памятными местами, связанными с наиболее важными событиями в истории Пушкиногорья, с жизнью и творчеством А.С. Пушкина, с судьбами пушкиногорцев.

Маршрут экскурсии пролегает от здания научно-культурного центра по бульвару имени С.С. Гейченко, возле сквера имени А.Ф. Васильевой на улице Ленина, по улице Пушкинской, с остановками у памятника Блаженному Тимофею Вороничскому, на поляне «Борок», где находился в 1899 году, в дни празднования 100-летия А.С. Пушкина, «Храм славы». У памятника А.С. Пушкину 1959 г., напротив стен Святогорского монастыря и у Казанской церкви на ул. Лесной, с посещением Братской могилы воинов 1944 г. и Аллеи Героев Великой Отечественной войны, через «Старую» площадь и ул. Молодых патриотов к улицам Садовой и Почтовой, с выходом на берега озера Тоболенец.

Рассказ дополняется демонстрацией фотографий утраченных достопримечательностей и обращением к воспоминаниям местных жителей.

Продолжительность экскурсии — 2.5 часа.

Заявки и справки по телефонам: 8(81146) 2-23-21, 2-26-09 (перерыв с 13:00 до 14:00).