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Часть улицы Белинского в Пскове перекрыли из-за прокладки ливневой канализации

Трубы необходимо установить на глубину 6 – 8 метров. Фото: пресс-служба администрации Пскова

Строительство сетевого коллектора ливневой канализации началось на участке улицы Ипподромной. Модернизация ливневки в районе Сиреневого бульвара требовалась давно. Старые сети имеют низкую пропускную способность и не справляются с нагрузкой при сильных ливнях, сообщает пресс-служба администрации Пскова.

Новые трубы имеют большой диаметр – 800 мм. Под землей также установят три 150-кубовые емкости для накопления и равномерного распределения осадков.

Сейчас на объекте идет фрезерование старого асфальта, потом подрядчик приступит к разработке грунта, а затем – к монтажу сетей. В связи с тем, что глубина траншеи для прокладки трубопроводов составит 6 – 8 метров, а ширина – около 9 метров, дорогу на отрезке между домов №129 и улице Белинского пришлось перекрыть полностью. Работы займут три месяца. 

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