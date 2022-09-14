Часть улицы Белинского в Пскове перекрыли из-за прокладки ливневой канализации

19:40, 14 сентября 2022, ПАИ

Строительство сетевого коллектора ливневой канализации началось на участке улицы Ипподромной. Модернизация ливневки в районе Сиреневого бульвара требовалась давно. Старые сети имеют низкую пропускную способность и не справляются с нагрузкой при сильных ливнях, сообщает пресс-служба администрации Пскова.

Новые трубы имеют большой диаметр – 800 мм. Под землей также установят три 150-кубовые емкости для накопления и равномерного распределения осадков.

Сейчас на объекте идет фрезерование старого асфальта, потом подрядчик приступит к разработке грунта, а затем – к монтажу сетей. В связи с тем, что глубина траншеи для прокладки трубопроводов составит 6 – 8 метров, а ширина – около 9 метров, дорогу на отрезке между домов №129 и улице Белинского пришлось перекрыть полностью. Работы займут три месяца.