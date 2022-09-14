Москвич продаёт букву «M» за 300 тыс рублей

20:49, 14 сентября 2022, ПАИ

Москвич продает на «Авито» вывеску нижневартовского McDonald's за 300 тыс. рублей. Ее уже хотят купить для музея, сообщает Telegram-канал издания «Газета.ру».

Продавец Иван рассказал, что несмотря на высокую стоимость желтой буквы «M», его объявлением заинтересовались многие. Сама вывеска, по его словам, когда-то украшала ресторан в Нижневартовске.



«Я как-то покупал на Авито бензогенератор и в гараже у продавца мною была замечена буква «M». Продавец утверждал, что она была снята в Нижневартовске. Недолго думая, я решил ее выкупить. Спрос действительно есть. За непродолжительное время откликнулись более пяти человек. Есть люди, кто предпочитает [цену] в 100 тыс. рублей. На днях приедет покупатель, который готов после осмотра купить ее в музей», – поделился Иван.