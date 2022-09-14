ФК «Псков» победил мурманский «Север»
ФК «Псков» одержал победу в гостевом матче над мурманским «Севером». Единственный гол со штрафного забил Александр Алексеев, сообщил Telegram-канал псковского футбольного клуба.
«Север» Мурманск – ФК «Псков» 0:1 (0:1).
Гол: Александр Алексеев, 18' (штрафной).
Матч проходил сегодня на Центральном стадионе профсоюзов в Мурманске в рамках чемпионата Северо-Западного федерального округа.
ФК «Псков»: Денис Долгий (вр.), Владислав Волков, Сергей Иванов (74' Антон Виноградов), Олег Исаков, Руслан Суродин (61' Алексей Соболев), Кирилл Алексеев (67' Артем Савельев) , Александр Алексеев, Александр Савельев, Всеволод Федоров (кап.), Иван Георгиев, Михаил Севастьянов.
Запасные: Даниил Кагазежев (вр.), Даниил Михайлов, Антон Паранин.
Главный судья: Иван Абросимов,
помощники: Андрей Мангушев и Кирилл Филатов,
инспектор матча: Алексей Алексеев.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Псковские футболисты-юниоры принимают участие в соревнованиях, проходящих в Республике Беларусь
Третье место заняли псковские шахматисты по итогам второго дня спартакиады