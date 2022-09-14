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Общество

В Псковской области за последние сутки от коронавирусной инфекции излечились 408 человек

Официальный Telegram-канал Псковской области опубликовал статистику по заболеваемости коронавирусом в регионе за минувшие сутки.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 119 149 (за сутки – 264).

Выздоровело – 114 964 (за сутки – 408).
Умерло – 1901 (+0).

Псков – 38594/102
Великие Луки – 17824/28
Бежаницкий район – 1533/4
Великолукский район – 2782/5
Гдовский район – 2117/2
Дедовичский район – 2954/0
Дновский район – 957/0
Красногородский район – 1051/3
Куньинский район – 1007/1
Локнянский район – 1140/8
Невельский район – 5283/15
Новоржевский район – 1251/1
Новосокольнический район – 3244/10
Опочецкий район – 3634/7
Островский район – 5747/15
Палкинский район – 1181/0
Печорский район – 2795/8
Плюсский район – 1838/0
Порховский район – 4331/26
Псковский район – 9394/14
Пустошкинский район – 1474/1
Пушкиногорский район – 1622/1
Пыталовский район – 1694/5
Себежский район – 2944/4
Струго-Красненский район – 1978/2
Усвятский район – 734/2
Иногородние (с 30.12.2020) – 46

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