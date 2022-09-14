Известный артист побывал в печорском центре помощи детям
14 сентября прошла творческая, а, вернее сказать, дружеская встреча воспитанников и педагогов «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района» и популярного актёра Виталия Гогунского, пишет газета «Печорская правда».
Во время общения с московским гостем ребята обсудили серьёзные вопросы, касающиеся жизни и будущего.
А ещё Виталий Гогунский выступил с небольшим концертом, во время которого исполним песни под гитару.
«И дети, и взрослые получили удовольствие от разговоров. И не заметили, как пролетели почти два часа», – рассказал корреспондент издания.
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