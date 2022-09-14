Псковский эксперт в туриндустрии рассказала о проблемах с визами при посещении стран ЕС

22:57, 14 сентября 2022, ПАИ

Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают от россиян документы на оформление виз. При этом путешествовать по-прежнему можно в Италию, Испанию, Францию, Венгрию и Кипр по национальной визе, сообщает «Первый Псковский».

«Это откат в старые времена, когда ещё не было объединения стран шенгенского соглашения, и каждая страна оформляла визу на въезд к себе самостоятельно. Таким образом, если национальная виза выдана, например, Францией, то она позволит туристу пребывать только на территории Франции», – сказала председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова.

Возможностью оформить национальную визу псковичи на сегодняшний день не пользуются. По словам Светланы Барановой, это объясняется тем, что у российских путешественников в странах Евросоюза парализованы карты, закрыты авиасообщения, а также ликвидировано ранее находившиеся в Пскове консульства. Кроме того, усложнился и сам процесс получения визы. Если ранее период оформления документов длился порядка 10 дней, то теперь он может длиться более 45. При этом визовый сбор увеличился более, чем в два раза – с 35 до 80 евро. А записываться в консульства Москвы и Петербурга придётся не менее, чем за полгода.