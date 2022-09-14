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Культура

Иконописная мастерская может появиться Псково-Печерском монастыре

Рисунок XIX века. Фото Telegram

Иконописная мастерская имени архимандрита Алипия может появиться в Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщает АНО "Возрождение".

Решение предложено проектом реставрации и приспособления Башни Святых ворот (Петровской башни) XVI-XVIII в.в. и верхнего яруса башни, возведенного в Петровский период.

Опорным периодом для проекта восстановления утраченного исторического архитектурного облика здания служит фотофиксация и иконографические материалы, выявленные на стадии историко- архивных исследований.

В настоящее время, научно- методическим и экспертным государственным комитетом по охране объектов культурного наследия утвержден эскизный проект реконструкции исторического периода Петровской эпохи с возведенным деревянным ярусом, обходной галереей и купольным завершением и шпилем с гербом ( двуглавым орлом), установленным Петром I в 1701 году.

В таком виде башня простояла более 200 лет.

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