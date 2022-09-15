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Общество

День работников санитарно-эпидемиологической службы отмечают в России

Неофициальный профессиональный праздник 15 сентября отмечают работники санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации, сообщает calend.ru. Не имея своего официально утверждённого профессионального праздника, работники СЭС отмечают его в День образования санитарно-эпидемиологической службы. Произошло это событие 15 сентября 1922 года.

Сегодня этот орган называется Роспотребнадзор, или Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Название службы указывает на те задачи, которые ставит перед ней государство. К ним относятся мониторинг, надзор и контроль в области санитарной гигиены, эпидемической обстановки, профилактические мероприятия по предупреждению эпидемий и вирусных заболеваний, а также защита прав потребителей.

В XIX веке началась работа российских медиков по развитию санитарной гигиены и профилактике эпидемий и социальных заболеваний, вызванных нарушением норм самой гигиены. Подталкивала к этой деятельности медиков неблагополучная обстановка в обществе, характеризующаяся высоким уровнем заболеваемости и смертности, низким уровнем знаний большинства населения в области гигиены.

До революции 1917 года врачебно-санитарная деятельность находилась в ведении медицинской полиции, то есть в подчинении МВД. Реформы Александра II дали толчок развитию земской медицины. Во второй половине XIX века появились первые земские санитарные организации. В 1886 году в Одессе заработала первая земская бактериологическая станция. В ряде городов, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, открылись первые бактериологические институты. Московской санитарной станцией, открытой в конце XIX века, руководил один из основоположников научного подхода к развитию санитарного дела в России Ф. Ф. Эрисман. В тот же период начинает работу и первая станция анализа продуктов питания.

В начале XX века развитие санитарного дела в России продолжилось, однако к началу Первой мировой войны лишь треть всех российских губерний располагала действующими на их территории санитарными органами. К тому же в годы Первой мировой и Гражданской войн усугубилась ситуация с эпидемическими заболеваниями: с тифом, холерой, гриппом. После завершения Гражданской войны санитарное дело в России приобрело государственный характер. Начались преобразования с целью создания централизованной санитарно-гигиенической системы.

15 сентября 1922 года вышел Декрет Совета народных комиссаров РСФСР «О санитарных органах Республики». Эта дата и считается днём рождения санитарно-эпидемиологической службы России. Начиная с этого момента, деятельность санитарных органов приобрела централизованный характер, число учреждений санитарной медицины стало расти, заработала система профилактики вирусных заболеваний, просвещения населения, а медицинская помощь стала доступной широким слоям населения.

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