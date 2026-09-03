Борис Елкин обратился к псковичам в День солидарности в борьбе с терроризмом

15:17, 03 сентября 2026, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин обратился к жителям в День солидарности в борьбе с терроризмом. В своём посте в MAX он отметил, что 3 сентября страна вспоминает жертв терактов и героев, спасавших других ценой собственной жизни.

Особое внимание в обращении глава города уделил трагедии в бесланской школе № 1, где в сентябре 2004 года погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Борис Елкин также напомнил о других трагических событиях: теракте в театральном центре на Дубровке, взрывах в жилых домах в Москве, Буйнакске и Волгодонске, трагедиях в Волгограде, в петербургском метро, в «Крокус Сити Холле», а также об атаках в Белгороде и Севастополе.

«Боль нашей страны складывается из множества горьких историй. <...> Эти даты – не просто отметки в календаре. Они напоминают: хрупкий мир может рухнуть в одно мгновение из‑за слепой ненависти. Наша обязанность – хранить память о погибших, поддерживать тех, кто потерял близких, и делать всё, чтобы ужас тех дней никогда не повторился», – отметил Елкин.