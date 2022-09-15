Розничные продажи водки в России за 8 месяцев выросли на 7,1%

07:41, 15 сентября 2022, ПАИ

В январе-августе 2022 года розничная продажа водки в России составила 49,4 млн декалитров (далов), что на 7,1 % больше, чем за аналогичный период прошлого года (46,1 млн далов), говорится в материалах Росалкогольрегулирования. Об этом пишет «Интерфакс».

В августе 2022 года продажи снизились к июлю на 1 %, до 6,3 млн далов.

Продажи коньяка в январе-августе выросли в годовом измерении на 3,9 %, до 7,76 млн далов. В августе было реализовано 973,2 тысячи далов, что на 0,4 % больше, чем в июле.

Всего за первые восемь месяцев года в стране было продано 72,35 млн далов спиртных напитков крепостью более 9 градусов, что на 8,4 % больше, чем годом ранее (66,75 млн далов). В августе продажи составили 9,159 млн далов, что на 1,3 % меньше, чем в июле этого года.

По данным службы, за 8 месяцев россияне купили 57,9 млн далов винодельческой продукции, что на 6,6 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года (61,986 млн далов). В августе по сравнению с июлем продажи снизились на 6 %, до 7,5 млн далов.

Продажи вина в январе-августе выросли на 1,4 %, до 35,2 млн далов, в августе по сравнению с июлем снизились на 5,3 %, до 4,7 млн далов. Реализация шампанских и игристых вин за 8 месяцев выросла на 8 %, до 11,1 млн далов, в августе снизилась на 7,7 %, до 1,4 млн далов. Упал и спрос на фруктовые (плодовые) вина. Их продажи за 8 месяцев составили 6,9 млн далов (на 18,9 % меньше), в августе – 859,1 тысячи далов (на 8,2 % меньше).

Сильнее всего на винном рынке выросли продажи ликёрных вин: за 8 месяцев – почти в 2,3 раза, до 425,5 тысячи далов, в августе – на 6,3 %, до 75,5 тысячи далов. Продажи слабого алкоголя, которые всегда показывали высокие темпы роста, в августе снизились на 0,1 %, до 1,4 млн далов. По итогам 8 месяцев рост составил 66,6 %.

Всего в январе-августе в рознице было реализовано 140 млн далов алкогольной продукции (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 8,4 % больше, чем годом ранее (134,6 млн далов). В августе по сравнению с июлем реализация снизилась на 3,3 %, до 18 млн далов.