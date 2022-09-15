Ночные таймлапсы звёздного неба сняли любители из Псковской области
Таймлапс ночного неба снял любитель из Пскова Дамир Ковальчук над оврагом Жабоход недалеко от деревни Кусва Псковского района. Свою работу он выложил в группе «АстроПсков» во «ВКонтакте»
«Крестьянско-фермерское хозяйство «Лунный свет» осуществляет реализацию свежесобранных таймлапсов ночного неба, – пошутил Дамир. – На одном из них нежданным гостем стал стремительный болид, который можно заметить только при внимательном просмотре».
Кроме того, свой таймлапс представил и пскович Михаил Прохоренко. «Решил отдельно опубликовать именно звёздную часть таймлапса с борщевиком, когда уже разбежались облака и зашла Луна, а Млечный Путь предстал во всей красе», – отметил он.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
О Гердте, студенческих проездных и коммерческой жилке – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
Псковский эксперт в туриндустрии рассказала о проблемах с визами при посещении стран ЕС