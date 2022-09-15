Ночные таймлапсы звёздного неба сняли любители из Псковской области

08:16, 15 сентября 2022, ПАИ

Таймлапс ночного неба снял любитель из Пскова Дамир Ковальчук над оврагом Жабоход недалеко от деревни Кусва Псковского района. Свою работу он выложил в группе «АстроПсков» во «ВКонтакте»

«Крестьянско-фермерское хозяйство «Лунный свет» осуществляет реализацию свежесобранных таймлапсов ночного неба, – пошутил Дамир. – На одном из них нежданным гостем стал стремительный болид, который можно заметить только при внимательном просмотре».

Кроме того, свой таймлапс представил и пскович Михаил Прохоренко. «Решил отдельно опубликовать именно звёздную часть таймлапса с борщевиком, когда уже разбежались облака и зашла Луна, а Млечный Путь предстал во всей красе», – отметил он.