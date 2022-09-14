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Культура

Об изменениях в работе усадьбы «Петровское» сообщил Пушкинский заповедник

Дмитрий Марголин. Кухня-поварня в доме Ганнибалов (2002). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

17 и 18 сентября в мемориальной усадьбе «Петровское» по техническим причинам для посетителей будет закрыт дом-музей П. А. и В. П. Ганнибалов. Дом-музей А. П. Ганнибала, знаменитого «арапа Петра Великого», будет работать в обычном режиме; также гости смогут побывать на экскурсии в старинном, XVIII века, французском регулярном усадебном парке. Об этом Псковскому агентству сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

17 и 18 сентября в связи с этим значительно, в некоторых случаях до 52 %, будут снижены цены на билеты в музей-усадьбу. Так, с учётом тарифа выходного дня входной билет в дом-музей А. П. Ганнибала обойдётся взрослому не в 300, а всего в 150 рублей, пенсионеру или учащемуся от 14 лет — в 120 рублей против 250 и так далее. Подробнее об этом ситуативном изменении цен можно узнать на официальном сайте Пушкинского заповедника в разделе «Посетителям → Часы работы, билеты, льготы».

В музее также напомнили, что экскурсию по родовому имению предков А. С. Пушкина Ганнибалов и усадебному парку в Петровском можно оплатить посредством «Пушкинской карты».

 

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