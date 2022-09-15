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Общество

Портрет типичного псковича в поисках работы представили эксперты

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга, проанализировала 10 тысяч актуальных резюме жителей Псковской области и составила портрет типичного жителя области.

26 % соискателей из Псковской области – люди в возрасте 26-35 лет, 21 % – в возрасте 36-45 лет, 18 % – до 22 лет, 12 % – 22-25 лет. Самые малочисленные категории соискателей – это люди 46-55 лет (10 %) и старше 55 лет (3 %).

У 51 % жителей Псковской области, которые находятся в поисках работы, есть высшее образование, у 27 % – среднее специальное. Интересно, что сейчас в области есть четыре соискателя со званием докторов наук, а также более 20 кандидатов наук.

Около 77 жителей Псковской области (1 %) в своих резюме написали, что в совершенстве знают английский язык. Но чаще всего встречаются начальный уровень (35 %) и элементарный (21 %).

Сегодня насчитывается около 11 соискателей из Псковской области, которые претендуют на заработную плату свыше 300 тысяч рублей. Около 400 человек рассчитывают на заработок от 100 до 300 тысяч. Самые распространённые ожидания по зарплате в области – 20-30 тысяч рублей (25 % резюме), 30-40 тысяч (24 %).

Самая популярная профессия среди жителей Псковской области – менеджер по работе с клиентами: это 9 % резюме. На втором месте – продавец (7 %), на третьем – администратор (6 %). Также жители Псковской области часто ищут работу бухгалтером (4 %), курьером, помощником (по 3 %), упаковщиком, менеджером, программистом, официантом (по 2 %). Самые непопулярные в Псковской области профессии – это дворник, продюсер, андеррайтер: в каждом случае речь идёт менее чем о 0,1 % резюме.

Чаще всего работу сегодня ищут жители Псковской области с опытом работы. У 51 % соискателей стаж превышает шесть лет, у 13 % – от трёх до шести лет, у 12 % – от года до трёх. У 36 % соискателей вообще нет опыта работы.

92 % жителей хотели бы найти работу в формате полной занятости. При этом 24 % интересуются частичной занятостью, 7 % готовы взяться за проектную работу, 3 % находятся в поиске стажировки, а 1 % готовы стать волонтёрами.

Удалённая работа привлекает только 21 % жителей Псковской области, большинство же предпочитают стандартный полный день на территории работодателя (87 %). Самый непривлекательный формат работы для жителей области – это вахта: отправиться куда-то на заработки готовы лишь 4 %.

Каждый пятый житель области (20 %) готов к переезду ради трудоустройства.

Чаще всего среди ключевых навыков у жителей Псковской области можно встретить умение пользоваться ПК (12 %), работу в команде (10 %), грамотную речь (8 %), организаторские навыки (6 %), ведение переговоров (6 %). Реже всего жители области указывают в резюме такие навыки, как первичная бухгалтерская документация, кассовые операции, консультирование (в каждом случае – не более 1 %).

 

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