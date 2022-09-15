Samsung рассчитывает вернуться на российский рынок до конца года

09:46, 15 сентября 2022, ПАИ

Южнокорейская компания Samsung рассчитывает до конца 2022 года вернуться на российский рынок, утверждает газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к корпорации.

По его данным, речь идёт в том числе о возобновлении поставок техники ретейлерам и перезапуске официального интернет-магазина. «Южнокорейская компания может возобновить продажи уже в октябре», – рассказал «Известиям» источник, близкий к крупному ретейлеру. Поводом для разговоров о возвращении компании могло стать то, что не так давно Samsung обновил российский сайт, отмечает другой источник, близкий к компании.

В Samsung газете отметили, что не комментируют информацию о возобновлении работы в РФ.

Ранее сообщалось, что новые смартфоны Samsung Galaxy Z Flip4 и Fold4, представленные компанией 10 августа, стали доступны для заказа на маркетплейсах Wildberries и Ozon.

5 марта 2022 года Samsung Electronics объявила, что приостанавливает поставки продукции на российский рынок, объяснив решение «текущими геополитическими событиями». Источник компании сообщал ТАСС, что все приложения и сервисное обслуживание продолжат работать в полном объёме, а официальные магазины также продолжат работу.

В конце июня 2022 года российские маркетплейсы и ретейлеры начали продажу электроники, ввезённой при параллельном импорте, включая Samsung.