Эксперт рассказал, как получить часть пенсии раньше срока

10:01, 15 сентября 2022, ПАИ

Россияне могут получить накопительную часть пенсии по достижении «старого» пенсионного возраста — для этого нужно набрать необходимое число пенсионных коэффициентов и страхового стажа. Об этом рассказал доцент кафедры экономики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

«Эту пенсию можно получить раньше, чем по старости. И в законах это прописано», — отметил он.

С 1 января 2019 года возраст выхода на пенсию по старости постепенно увеличивается, однако права россиян на выплату средств пенсионных накоплений это не касается — изменений не произошло.

Для получения права на выплату пенсионных накоплений, как и раньше, необходимо наличие минимального количества пенсионных коэффициентов (в 2022 году — 23,4), а также страхового стажа (в 2022 году — 13 лет) или специального стажа, который требуется для права на страховую пенсию по старости, пишет агентство «Прайм».

Отмечается, что при выходе на пенсию при достижении общеустановленного пенсионного возраста (61,5 года для мужчин и 56,5 года для женщин) россияне могут обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений в 60 и 55 лет соответственно.

Экономист подытожил, что с заявлением о выплате необходимо обращаться в Пенсионный фонд России или негосударственный пенсионный фонд. Это зависит от того, как гражданин ранее решал вопрос формирования накопительной пенсии.