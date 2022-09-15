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Общество

В Псковских теплосетях прокомментировали ситуацию с подачей тепла

В Псковских теплосетях прокомментировали ситуацию с подачей тепла. О том, как прошёл день запуска отопления в областном центре, сообщается в Тelegram-канале предприятия.

«Когда в СМИ написали о том, что тепло должно прийти в дома 14.09.2022, все жители этому несказанно обрадовались и ждали чуда. Но не все это чудо смогли получить, когда вернулись с работы, — отметили в ПТС. — Подача тепла нашим предприятием и получение тепла конечным потребителем — это две большие разницы. Мы пытаемся донести до жителей нашего города одну простую истину. Если батареи холодные —– это не значит, что только мы в этом виноваты. Уже в обед все котельные были растоплены, но к вечеру не все батареи были горячими. Проблем здесь несколько, про утечки мы уже упоминали, также не все управляющие компании оказались готовы к приёму тепла».

В ПТС напомнили, что подача тепла конечному потребителюя — это командная работа, в которой участвуют все управляющие компании Пскова.

«Если у кого-то есть проблемы, то не нужно их маскировать, ведь это не поможет их решить. Если у нас есть утечка, мы об этом говорим, но и, уважаемые управляющие компании, не футбольте людей к нам. У нас есть телекомплекс, и мы всегда видим, поступило тепло к тому или иному дому или нет. Давайте будем честны со своими потребителями и всегда будем помогать друг другу», — отметили на предприятии.

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