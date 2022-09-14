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Спорт

Дорогу в Печорском районе закроют из-за велосоревнований

Соревнования по велосипедному спорту пройдут в Печорском районе 17 сентября.

Как сообщает официальный Telegram-канал Псковской области, для обеспечения безопасности участников и зрителей в этот день с 11:00 до 15:00 будет прекращено движение транспортных средств на участке км 4+000 – км 12+000 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Неёлово – Кудина Гора – Печоры км 30+977 до деревни Новый Изборск.

Организацией, обеспечивающей временное прекращение движения, определена Псковская областная общественная организация «Федерация велосипедного спорта». Председатель федерации — Юрий Карпенков, контактный телефон — 8-911-394-16-27.

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